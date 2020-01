Probabili formazioni Inter Cagliari/ Quote, ci sarà spazio per Andrea Ranocchia? (Di martedì 14 gennaio 2020) Probabili formazioni Inter Cagliari: Quote e ultime notizie circa moduli e titolari per Conte e Maran nella partita di Coppa Italia a San Siro. Leggi la notizia su ilsussidiario

atmilan1899 : #Milan-#Spal, orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE, probabili formazioni - Dalla_SerieA : Diretta Inter-Cagliari ore 20.45: probabili formazioni e come vederla in tv - - passione_inter : Inter-Cagliari, le probabili formazioni: turnover per Conte, Esposito dall'inizio - -