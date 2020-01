Penny Dreadful: City of Angels primo trailer e data della serie con Natalie Dormer e Daniel Zovatto (Di martedì 14 gennaio 2020) Penny Dreadful: City of Angels ad aprile su Showtime. La serie con Natalie Dormer è ambientata nel 1938 ma racconta il 2020 Il mondo soprannaturale non sempre è connesso, legato da un filo invisibile che unisce tutte le realtà. Citando deadline, si potrebbe pensare che due serie soprannaturali con al centro spiriti e medium, una ambientata nel XIX secolo e una nel 1938 sarebbero tra loro collegate. Si potrebbe pensare, ma non sarà così. Penny Dreadful: City of Angels non avrà alcun tipo di collegamento, rimando, easter egg, con la serie originale andata in onda tra il 2014 e il 2016. Non è il secondo volume di un romanzo ma un romanzo diverso con lo stesso tema. “Per quanto ami quella serie, era un romanzo finito. Chiuso in modo perfetto e con quel finale abbiamo concluso quella triste e poetica storia che stavamo raccontando” così ha parlato John Logan durante il TCA ... Leggi la notizia su dituttounpop

