Pd Ama: Raggi blocca auto per inquinamento ma per ambiente nessuna polemica (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – “La Raggi rincorre l’emergenza, blocca la citta’ per l’inquinamento ma da quando si e’ insediata, non e’ stata in grado di programmare una riduzione dei livelli dell’inquinamento anche attraverso l’ammodernamento dei mezzi di Ama, Atac e a uso e consumo dei mezzi della politica del centro storico.” “Basti pensare che L’Ama ha 280 mezzi pesanti, ossia quelli che svuotano i cassonetti stradali e su 280 mezzi 211, ossia oltre il 70 % ha piu’ di 10 anni d’eta’, con alcuni che toccano i 15 anni; considerando che la vita media di un mezzo di servizio ambientale e’ al massimo di 8 anni! Se il Comune avesse contribuito ad rinnovare il parco mezzi di propria competenza, forse non sarebbe bastato ma sarebbe stato di esempio per avviare politiche ambientali che non cavalchino solo ... Leggi la notizia su romadailynews

dado75x : @virginiaraggi ma tranquilli se non bastano loro cé anche ROMA AGENZIA DELLA VIABILITÀ ALTRE 400 PERSONE CIRCA CHE… - SaraBer44069893 : @Lavoratori_Ama @virginiaraggi @palmas62 @Luce_Roma @Antincivili @ACoS_Roma @RiprendRoma @Piamola_A_Ride… - morettire : RT @BSaltamartini: Questa è via del vascello a Roma nel quartiere di Monteverde vecchio. Dal 27 dicembre non viene raccolta spazzatura dall… -