Pansa | una penna che fendeva Il ricordo di un collega che a lungo gli è stato accanto

Che dire se non che è stato un grande giornalista, un maestro per tanti, un innovatore, un magnifico cronista. Un superbo inventore di immagini e metafore. Un uomo di successo, cui la vita tuttavia non ha risparmiato il supremo dei dolori: sopravvivere a un figlio, amatissimo, scomparso prematuramente qualche anno fa. E chissà perché questo è il particolare che negli ultimi anni mi è rimasto più in testa di lui. Ho avuto come collega di lavoro Giampaolo Pansa per oltre un ventennio. Dirimpettai all'ammezzato della redazione mitica de L'Espresso in via Po 12 a Roma. Mattiniero, come pochi, perennemente attaccato al telefono e a divorare giornali, arrivò con Claudio Rinaldi direttore in una calda estate del 1991. Brillanti, accumunati da una straordinaria intesa, portarono in quel tempio del giornalismo una ventata nuova. E anche una certa estraneità rispetto a quella che sino ad allora ...

mariocalabresi : Se ne è andato Giampaolo #Pansa sbagliato ricordarlo per le polemiche, è stato un grande maestro di come si raccont… - lucianonobili : “Con la tua partenza, quel mondo è finito del tutto. E ti confesso che ho il terrore di sognarti”. Due anni fa Giam… - BrunoVespa : Omaggio a Giampaolo Pansa. Un grande del giornalismo controcorrente.Ho chiamato Giampaola un’auto comperata con i s… -