NieR e NieR: Automata, le colonne sonore sono disponibili su Spotify (Di martedì 14 gennaio 2020) Una delle serie più interessanti emerse nell'ultimo decennio è stata NieR. Mentre il primo gioco è rimasto per un pubblico di nicchia, il sequel NieR: Automata ha finito per essere un grande successo con uno dei suoi personaggi principali, 2B, che ha fatto parte di crossover multipli. Ora è possibile ascoltare la colonna sonora dei due titoli su Spotify.La colonna sonora sia per NieR originale che per NieR: Automata è disponibile tramite il servizio di streaming musicale Spotify ed include tutte le tracce di ogni colonna sonora. Mentre entrambi sono stati disponibili per l'acquisto fisico e digitale su vari negozi, questa è la prima volta che sono disponibili tramite streaming.Se vi siete innamorati delle musiche quindi, ecco un valido strumento per poterle ascoltare durante il lavoro o nelle pause studio grazie al vostro smartphone.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

