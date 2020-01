Manovra, Fi presenta ricorso alla Consulta (Di martedì 14 gennaio 2020) Fi presenta ricorso alla Consulta contro la Manovra. Le dichiarazioni di Mariastella Gelmini sull’iniziativa del partito contro la maggioranza. Fi, ricorso sulla Manovra economica. Le discussioni sulla Manovra non sono finite. Forza Italia ha infatti presentato ricorso alla Consulta per i tempi e i modi con cui il governo ha licenziato il testo in Parlamento. Manovra, Forza Italia presenta ricorso alla Consulta. Gelmini: “Ci auguriamo che vanga riconosciuta la nostra ragione” Il senso del ricorso presentato da Forza Italia lo ha spiegato Mariastella Gelmini. La forzista ha sottolineato il comportamento non corretto tenuto dalla maggioranza di governo in occasione delle discussioni sulla Manovra, approvata in tempi brevissimi alla fine del 2019. “Il professor Francesco Saverio Marini e il professor Davide De Lungo hanno depositato per conto dei ... Leggi la notizia su newsmondo

