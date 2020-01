Libia: Al-Serraj firma la tregua, ma Haftar dice no (Di martedì 14 gennaio 2020) Guerra in Libia, Sarraj firma la tregua in Libia, ma Haftar dice no La guerra in Libia sembrava arrivata ad un momento di svolta per un cessate il fuoco permanente, ma nelle prime ore della mattina di martedì 14 gennaio è arrivata una frenata brusca. Il maresciallo Khalifa Haftar ha infatti lasciato Mosca senza firmare l’accordo di tregua con il governo di accordo nazionale guidato da Fayez al-Sarraj, che invece aveva già ieri siglato il patto, sotto l’egida di Turchia e Russia. Il motivo del rifiuto sarebbe la mancata considerazione di molte delle richieste dell’esercito nazionale libico. Haftar aveva chiesto la notte di tempo per riflettere. L’incontro a Mosca Sono state ore frenetiche quelle vissute ieri a Mosca, dove era attesa la sigla della tregua iniziata domenica tra le forze fedeli a Tripoli e l’autoproclamato Esercito nazionale libico di Bengasi. Nella ... Leggi la notizia su tpi

