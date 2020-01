La moglie di Salvo Veneziano dopo la squalifica a Mattino 5: “Parole forti ma metaforiche, mio marito non è un violento” (Di martedì 14 gennaio 2020) Nella puntata di Mattino 5 in onda il 14 gennaio 2020 si parla chiaramente di quello che è successo nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP 4 e non solo. Saprete infatti, come vi abbiamo raccontato ieri sera, che il Grande Fratello alla fine ha deciso di squalificare Salvo Veneziano per le frasi violente e molto brutte nei confronti di due concorrenti in particolare di questa edizione. La moglie di Salvo ieri lo aveva difeso sui social, scusandosi comunque per quelle che erano state le affermazioni di suo marito; da Barbara d’urso aveva però cercato di spiegare che suo marito non è una persona violenta e non c’era cattiveria nelle sue parole. Oggi Giusy è stata ospite di Federica Panicucci che le ha dato subito parola ribadendo che quanto successo è comunque inqualificabile perchè le parole di Salvo sono state davvero imbarazzanti per tutti. LA moglie DI ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

