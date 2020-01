Ivan Gonzalez, il modello spagnolo rivela i retroscena di un’infanzia difficile (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo la prima settimana nella Casa del Grande Fratello i nostri Vip cominciano ad aprirsi a profonde confidenze tra di loro. Uno di questi è il modello spagnolo, Ivan Gonzalez che, una volta a suo agio con i suoi coinquilini, ha affrontato un discorso personale molto delicato. Il modello spagnolo ha rivelato di aver avuto un’infanzia difficile. Parlando con Adriana Volpe e Paola Di Benedetto ha dichiarato di sentire ogni giorno la mancanza di un vero rapporto con il padre biologico, che quando è nato Ivan aveva appena 15 anni. Gonzalez e la richiesta del padre Cresciuto senza la figura di un padre, Ivan ha incontrato il suo per la prima volta solo da adulto. È stato dopo quell’incontro che il papà gli ha rivolto una richiesta: prendere il suo cognome. Gonzalez ha infatti il cognome dei nonni materni, non quello del padre. “Io ho il cognome di mia nonna, non ho il suo”. ... Leggi la notizia su thesocialpost

GrandeFratello : Ivan Gonzalez entra nella Casa di #GFVIP come concorrente... Per lui niente Porta Rossa, ma un comitato di accoglie… - BlogUomini : Sonia Pattarino reagisce ironicamente alle dichiarazioni di Ivan Gonzalez al Grande Fratello VIP4 - julioleon82 : RT @BITCHYXit: Ivan Gonzalez si fa la doccia al Grande Fratello Vip #GFVip -