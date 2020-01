Iran, primi arresti per il boeing ucraino abbattuto. Rohani: «Punire tutti i responsabili» (Di martedì 14 gennaio 2020) L’Iran ha avviato un’indagane a tutto campo sull’aereo ucraino abbattuto «e alcune persone sono state arrestate in merito nelle ultime 72 ore». Lo ha detto il portavoce della magistratura di Teheran, Gholamhossein Esmaili. Tre giorni dopo che il governo Iraniano ha ammesso di aver abbattuto il boeing ucraino per errore, le autorità di Teheran hanno effettuato i primi arresti. L’Iran deve «Punire» tutti i responsabili dell’aereo ucraino abbattuto”, ha dichiarato il presidente Iraniano Hassan Rohani. «Per il nostro popolo è molto importante in questo incidente che chiunque abbia commesso un errore o sia stato negligente a qualsiasi livello» affronti la giustizia, ha detto Rohani durante un discorso trasmesso in tv. «Chiunque dovrebbe essere punito deve essere punito», ha aggiunto il presidente Iraniano sottolineando che «la magistratura ... Leggi la notizia su open.online

GHERARDIMAURO1 : RT @LaStampa: La magistratura: negli ultimi 3 giorni, indagine a tutto campo. - FRANCESC0PAGANO : RT @LaStampa: Iran, primi arresti per il Boeing abbattutto per errore - GHERARDIMAURO1 : RT @LaStampa: Iran, primi arresti per il Boeing abbattutto per errore -