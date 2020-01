Ieud contro dipendenze, assistenza online (Di martedì 14 gennaio 2020) Milano, 14 gen. (AdnKronos Salute) – “Insieme a noi, diventi forte”. L’Istituto europeo per il trattamento delle dipendenze (Ieud), fondato a Milano nel 2016, sintetizza in questa frase la sua mission, basata sulla convinzione che “ogni grande progetto di cambiamento ha bisogno che i propri sforzi siano ottimizzati e sostenuti”. L’Istituto offre anche assistenza online e si propone “come un personal trainer che ti affianca per aiutarti a cambiare”, spiega una nota. “La preparazione dei professionisti e la meticolosa riservatezza” ne fanno “un approdo sicuro per tutti coloro che vogliono riprendere il controllo della propria vita”. E rispetto ad altre realtà simili, Ieud si caratterizza per “l’accurato protocollo che rende del tutto anonima e riservata la cartella clinica del paziente e la ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

boettoisabella1 : RT @Adnkronos: #Ieud contro dipendenze, assistenza online - Adnkronos : #Ieud contro dipendenze, assistenza online -