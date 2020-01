Forlì, sputi e morsi contro sanitari e agenti: pakistano denunciato (Di martedì 14 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero ha prima molestato numerosi passanti, poi si è scagliato contro operatori del 118 ed agenti intervenuti sul posto: morso alla mano dal 24enne, uno dei poliziotti è finito al pronto soccorso In preda ai fumi dell'alcol e completamente fuori controllo, ha iniziato a molestare i numerosi passanti che hanno avuto la sfortuna di incrociare la sua strada, poi si è scagliato contro gli operatori del 118 e gli agenti della questura di Forlì intervenuti sul posto, dispensando sputi e morsi. Per questo motivo un pakistano di 24 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno e fino a tre giorni fa completamente incensurato, è stato tratto in arresto cavandosela poi con una semplice denuncia a piede libero. L'episodio a cui si fa riferimento, come indicato dalla stampa locale che ha riportato i dettagli dell'aggressione, si sono verificati durante il ... Leggi la notizia su ilgiornale

