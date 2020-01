Falsi invalidi a Palermo | i ciechi leggevano | i paralitici ballavano

Palermo - Falsi invalidi : due arresti : 11.09 Scoperto a Palermo un sistema fraudolento per il conseguimento di invalidità. La GdF ha arrestato due persone e sequestrato 100.000 euro. Gli arrestati sono accusati di aver ideato un meccanismo criminale allo scopo di truffare l'Inps a vantaggio di numerose persone che, in cambio di denaro, ottenevano indennità previdenziali o assistenziali non spettanti. Denunciate numerose altre persone -dipendenti pubblici,medici,componenti di ...

Palermo - scoperti Falsi invalidi : due arresti per truffa all’Inps. Le intercettazioni : “Il regalo per me c’è?”. “Te lo faccio” : Scambio di favori, rapporti inopportuni e vantaggi di varia natura. Tutto per essere certificati come “invalidi”, truffando così l’Inps, il’Istituto nazionale previdenza sociale. È il sistema illecito scoperto dalla Guardia di finanza di Palermo che ha portato all’arresto di due persone e al sequestro di 100mila euro. L’accusa è, a vario titolo, di truffa ai danni dello Stato, truffa aggravata per il ...

Palermo - Falsi invalidi che ballavano e guidavano l’auto : due arresti per truffa all’Inps : Avevano l’indennità di accompagnamento ma si esibivano in balli di gruppo. Oppure si dichiaravano ciechi, ma erano in grado di leggere le lettere prese dalla cassetta delle poste. O ancora, persone incapaci di camminare da sole ma che guidavano l’auto: sono i falsi invalidi che hanno beneficiato illecitamente di indennità previdenziali o assistenziali grazie a un’organizzazione, scoperta dalla Guardia di Finanza, che operava nel ...

