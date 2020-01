Europei pallanuoto, il Settebello inizia con una vittoria. Grecia battuta 10-6 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Europei pallanuoto maschile, Italia-Grecia 10-6. Il Settebello inizia con una vittoria l’avventura a Budapest. Prossima sfida contro la Francia. BUDAPEST (UNGHERIA) – Europei pallanuoto maschile, Italia-Grecia 10-6. inizia con una vittoria l’avventura del Settebello alla competizione continentale. Un successo importante per la nazionale di Campagna che guarda con fiducia al futuro. Prestazione ‘equilibrata’ per gli azzurri con le doppiette di Luongo, Figlioli ed Echenique. “E’ stata la partita che mi aspettavo – ha confermato Sandro Campagna nel post gara – la squadra avversaria ha provato a metterci in difficoltà con una buona difesa. Noi abbiamo sbagliato qualcosa di troppo con l’uomo in più ma dal terzo tempo siamo cresciuti riuscendo a concretizzare azioni molto belle“. Il resoconto Come detto dallo ... Leggi la notizia su newsmondo

