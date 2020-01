Eros Ramazzotti è felice dopo Marica: "È un momento di ripartenze" - (Di martedì 14 gennaio 2020) Francesca Galici Eros Ramazzotti si è rigenerato alle Maldive insieme ai suoi tre figli. La separazione da Marica Pellegrinelli non ha intaccato la sua energia e ora il cantante è pronto a ripartire La separazione di Eros Ramazzotti da Marica Pellegrinelli ha fatto scalpore nei mesi scorsi. I due si sono lasciati civilmente e in totale armonia per il benessere dei loro bambini. Se da una parte la modella si sta rifacendo una vita insieme all'imprenditore Charlie Vezza, Eros Ramazzotti ha deciso di dedicare questa parte della sua vita interamente alla musica. "Sono felice. È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso", ha detto il cantante romano, che ha concesso la prima intervista dopo la separazione al settimanale Chi. Nel numero in edicola da domani, Eros Ramazzotti ... Leggi la notizia su ilgiornale

