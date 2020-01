Elezioni in Calabria 2020, Tajani: "Regione al collasso, con noi e con l'UE risorgerà" (Di martedì 14 gennaio 2020) Forse la Calabria è l'unica Regione in cui Forza Italia può avere un ruolo più importante rispetto a quello avuto nelle altre recenti Elezioni, visto che la candidata presidente è sua, Jole Santelli, e visto anche che, nel profondo Sud, Salvini potrebbe avere una presa minore. Alle Elezioni europee 2019 gli azzurri hanno ottenuto il 13,32%, più di Fratelli d'Italia (10,26%) che ora, invece, nei sondaggi li surclassa, ma comunque meno della Lega di Salvini, che in quel periodo era al governo e che ottenne il 22,61%, mentre primo partito si confermò il M5S con il 26,69%, e il PD terzo con il 18,25%. Antonio Tajani, numero 2 di Forza Italia, crede che il suo partito possa far risorgere la Calabria, ma forse, anche se non lo dice, pensa anche che la Calabria possa far risorgere Forza Italia, che è in una crisi sempre più nera, con dissidi interni quotidiani e con gli alleati che la ... Leggi la notizia su blogo

Internazionale : La Calabria dei ragazzi che non studiano e non lavorano. Il reportage di Annalisa Camilli. - Antonio_Tajani : In #Calabria c'è grande entusiasmo per @forza_italia. Siamo pronti a vincere le elezioni regionali del 26 gennaio!… - LegaSalvini : ++ GIOVEDÌ E VENERDÌ IL CAPITANO TORNA IN CALABRIA ++ #26gennaiovotoLega -