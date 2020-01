Eccellenze in digitale, giovedì nuovo appuntamento alla Camera di Commercio (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà giovedì 16 gennaio 2020, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso la Camera di Commercio di Benevento, un nuovo appuntamento con: Eccellenze in digitale. Un progetto promosso dal sistema Camerale con Google, uno dei più importanti motori di ricerca del mondo, per promuovere il Made in Italy sul web e favorire la digitalizzazione e la presenza online delle piccole e medie imprese. L’incontro prevede l’illustrazione di alcuni metodi e strumenti per il monitoraggio dei dati del sito web, utili per migliorare la visibilità e la presenza online tramite l’analisi dei dati Google Analytics. “Nonostante la trasformazione digitale rappresenti un elemento indispensabile per l’innovazione, la competitività e la crescita – ha dichiarato Antonio Campese, presidente della Camera di Commercio di Benevento – solo una piccola parte delle imprese italiane ... Leggi la notizia su anteprima24

SignorAldo : RT @franciungaro: Missione #ConnectedCare, 3 ricette per farla #decollare - iosonolacora : RT @franciungaro: Missione #ConnectedCare, 3 ricette per farla #decollare - franciungaro : Missione #ConnectedCare, 3 ricette per farla #decollare -