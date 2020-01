Diletta Leotta diventa valletta per Sanremo 2020 | Viaggio di sola andata per l’Ariston (Di martedì 14 gennaio 2020) Diletta Leotta diventa valletta, cioè conduttrice, per Sanremo 2020. Saranno diverse le donne che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston, donne che oggi sono protagoniste indiscusse delle scene. Amadeus ha annunciato i nomi delle 9 conduttrici che saliranno sul palco dell’Aristo ed ecco che tra questi figura anche quello di Diletta Leotta. La conduttrice veste i … L'articolo Diletta Leotta diventa valletta per Sanremo 2020 Viaggio di sola andata per l’Ariston proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

