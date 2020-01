Delfini morti davanti alla Tour Eiffel: protesta degli animalisti (Di martedì 14 gennaio 2020) Parigi, 14 gen. (askanews) – Una decina di attivisti dell’associazione Sea Sheperd hanno portato due carcasse di Delfini prelevati dalle spiagge dell’Oceano Atlantico su piazza del Trocadéro a Parigi, con vista sulla Tour Eiffel, per denunciare i metodi di pesca che provocano la morte di questi mammiferi. La presidente di Sea Sheperd France, Lamya Essemlali: “Siamo venuti qui a mostrare questi Delfini davanti alla Tour Eiffel, che è il simbolo della Francia. Sono dei Delfini che sono stati trovati sulla costa atlantica, ci sono migliaia di Delfini che muoiono ogni anno in Francia a causa dei metodi di pesca molto selettivi”. “É urgente che prendiamo coscienza di questo. Sono 11.300 i Delfini morti nella stagione 2019, record assoluto da 30 anni. La specie è chiaramente minacciata, se non si agisce in fretta”. Leggi la notizia su notizie

