Cna Salerno | un’eccellenza e un punto di riferimento per il territorio

Salerno – Domani, mercoledì 15 gennaio, alle ore 10, presso la sede della Cna di Salerno, in Corso Vittorio Emanuele n.75 a Salerno, si terrà la conferenza stampa di bilancio delle attività realizzate nell'anno che si è concluso da poco e la presentazione delle prossime iniziative con le quali l'Associazione supporta ed accompagna nei momenti di sviluppo, ma anche in quelli di difficoltà, le imprese artigiane. Nell'anno della "buropazzia", iniziato con la fatturazione elettronica e conclusosi con il caos Radon, la Cna di Salerno ha consolidato il suo ruolo di eccellenza e supporto alle imprese artigiane della provincia di Salerno Come è ormai tradizione, la conferenza con la stampa sarà anche occasione per uno scambio di auguri "artigianali" con i rappresentati dei media. L'incontro vedrà la partecipazione del presidente provinciale della Cna di Salerno, ...

