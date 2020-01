Checco fa chic (Di martedì 14 gennaio 2020) Il gruppo di Whattsapp che si scambia notizie sugli spettacoli teatrali di cui faccio parte (e che mi sbatterà fuori dopo questa delazione) dopo Capodanno si è preso una licenza e ha cominciato − per la prima volta− a parlare di un film: quello di Checco Zalone. Tra un Massimo Popolizio e un’Emma Dante è stato Peter a rompere il ghiaccio infilandoci un «Stasera niente teatro: io e Carla andiamo a vedere Tolo Tolo ma giuro che prima abbiamo visto Ken Loach» che ha aperto il dibattito. Secondo Selvaggia «Tolo Tolo è come Ferie d’agosto con i migranti nella parte dei radical chic», per Carla «Appunto: troppo egovirzìriferito», per Maddalena «Un film con un suo sguardo sull’Italia», per Jacopo «Carino, ma il cinema è un’altra cosa». Sembrava di essere su Twitter, dove per due settimane non si è parlato d’altro. L’uscita del video della canzone Immigrato, qualche settimana prima del film, ... Leggi la notizia su vanityfair

