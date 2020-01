Caso Bibbiano, chiusa l’inchiesta: 26 persone indagate per 108 imputazioni (Di martedì 14 gennaio 2020) I carabinieri di Reggio Emilia, a cui sono affidati gli accertamenti investigativi sul Caso Bibbiano, nelle scorse ore hanno notificato 26 avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di altrettante persone coinvolte nella vicenda, preludio alla richiesta di rinvio a giudizio. Tra di loro anche il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, Leggi la notizia su fanpage

