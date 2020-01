Canotto promette il massimo: “Contro l’Empoli daremo tutto” (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’esterno della Juve Stabia, Luigi Canotto, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di sabato al Menti contro l’Empoli. La sosta, il futuro, il prossimo avversario, la capolista Benevento e la sessione di mercato. LA SOSTA Ci ha aiutato a recuperare qualche acciaccato. Ovviamente non è facile ripartire dopo l’inattività ma la Juve Stabia sta lavorando bene per farsi trovare pronta alla sfida contro una squadra forte come l’Empoli. IL PROSSIMO AVVERSARIO l’Empoli vuole cominciare un altro tipo di campionato mentre la Juve Stabia vuole continuare a fare bene. Ce la giocheremo e se saranno stati più bravi di noi gli stringeremo la mano. Personalmente sono felice del mio campionato LA STAGIONE DI Canotto Personalmente sono felice del mio campionato. Posso e devo fare ancora di più per il bene della Juve Stabia. LA LOTTA AL VERTICE Sul campionato ... Leggi la notizia su anteprima24

