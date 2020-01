Calendario Mondiale Rally 2020: date, programma, tv, guida completa (Di martedì 14 gennaio 2020) ll Mondiale Rally WRC 2020 sta per tornare. Si riprende dalle strade del Principato di Monaco nel weekend che va dal 23 al 26 gennaio. Una stagione, dunque, che inizierà da Montecarlo e chiuderà il 19 novembre con l’inedito Rally del Giappone. Vi saranno 14 tappe in totale, di cui tre le “new entry” (Kenya, Nuova Zelanda e il citato Giappone), mentre non vedremo in Calendario Australia, Corsica e, a sorpresa, anche la Catalogna. L’Italia conserva il Rally di Sardegna, previsto dal 4 al 7 giugno. Segui il Mondiale WRC 2020 in diretta streaming su DAZN Un’annata nella quale è da registrare l’addio ufficiale di una celebre squadra come la Citroën. Si prospetta, quindi, una sfida tra Toyota e Hyundai. Ott Tanak, dopo aver vinto il titolo iridato con la scuderia giapponese, ha scelto un’altra strada e correrà per i colori coreani. In Hyundai le presenze di Sebastien Loeb, ... Leggi la notizia su oasport

