Bibbiano: Renzi, ‘Lega e M5S pronti a scusarsi per squallido sciacallaggio?’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “La Cassazione spiega che l’arresto del sindaco di Bibbiano era infondato. Ci sarà oggi qualche coraggioso grillino o leghista pronto a scusarsi per lo squallido sciacallaggio?”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. L'articolo Bibbiano: Renzi, ‘Lega e M5S pronti a scusarsi per squallido sciacallaggio?’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

