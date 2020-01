Barcellona, ecco Setien: quando il tecnico parlò di Messi – VIDEO (Di martedì 14 gennaio 2020) Setien è a un passo dalla panchina del Barcellona: ecco cosa disse in conferenza stampa riguardo a Messi – VIDEO Il Barcellona si appresta ad annunciare Quique Setien in qualità di nuovo allenatore. Il tecnico spagnolo sostituirà Ernesto Valverde sulla panchina blaugrana e abbraccerà Lionel Messi. Lo stesso Messi per il quale si espose in questa maniera tempo fa: «Ho visto alcuni grande giocatori fare cose fantastiche, ma essere così continui per 12 o 14 partite mai. Forse solo Pelé…». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

