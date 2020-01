Vallo di Diano: incendio in un ristorante, deposito in cenere (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoVallo di Diano (Sa)- Restano ancora da chiarire le cause che questa sera hanno provocato un incendio all’interno di un deposito-box auto adiacente un ristorante situato in pieno centro nella città di Monte San Giacomo, nell’area del Vallo di Diano. In pochi minuti infatti, le fiamme che si sono sprigionate all’interno di un deposito-garage di un noto ristorante della zona, hanno avvolto e distrutto suppellettili, mobili, sedie e un’automobile, riducendoli in un cumulo di cenere. Immediato l’allarme del ristoratore valdianese che ha allertato i Vigili del fuoco. Sul posto sono giunti i “caschi rossi” del distaccamento di Sala Consilina coordinati dal caposquadra Eugenio Siena che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area, evitando il peggio. L'articolo Vallo di Diano: incendio in un ristorante, deposito in cenere proviene da ... Leggi la notizia su anteprima24

