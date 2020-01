Uscita di Cyberpunk 2077 anche su PS5 e XSX: per CD Projekt è possibile (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il 16 aprile di quest'anno, Cyberpunk 2077 si abbatterà con stile nell'universo videoludico. Andando a contagiare con luci al neon, sangue e sci-fi i nostri PC, Google Stadia e le console di casa Sony e Microsoft, PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta di uno dei videogame maggiormente attesi del 2020, non solo perché allo sviluppo troviamo i talentuosi ragazzi di CD Projekt RED - software house polacca a cui si deve la sontuosa trilogia ruolistica di The Witcher -, ma anche perché questo nuovo actionRPG con visuale in prima persona si rifà direttamente all'affascinante gioco da tavolo Cyberpunk 2020, un vero e proprio cult per la community di appassionati di board game. https://youtu.be/FknHjl7eQ6o E se è vero che il profumo della next-gen si fa sempre più intenso - di recente abbiamo assistito al reveal del design di Xbox Series X e a quello del logo e delle caratteristiche ... Leggi la notizia su optimaitalia

