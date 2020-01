Uomini e Donne, spuntano rapporti segreti in trasmissione: bagarre al Trono Over (Di lunedì 13 gennaio 2020) Trono Over, Jean Pierre sotto attacco per il comportamento con Antonella Oggi accuse durissime a Jean Pierre Sanseverino dopo alcune dichiarazioni di Antonella a Uomini e Donne. Ricorderete tutti che i due non si erano lasciati in malo modo e che lei aveva persino confermato di voler continuare a frequentarlo: cosa che però non ha … L'articolo Uomini e Donne, spuntano rapporti segreti in trasmissione: bagarre al Trono Over proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

