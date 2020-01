Una Vita anticipazioni 13-17 gennaio: Telmo implora Lucia di non fidanzarsi con Samuel (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le anticipazioni di Una Vita sono ricche di novità che lasceranno i telespettatori col fiato sospeso. Nelle puntate della celebre soap iberica in onda su Canale 5 da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio, padre Telmo diventa un eroe. Infatti, il parroco riesce a salvare in extremis la Vita di Celia e Felipe. Samuel diventa sempre più possessivo e geloso nei confronti di Lucia. anticipazioni Una Vita: Celia e Felipe fuori pericolo Servante continua a negare l’evidenza dei fatti e si comporta come se Paciencia dovesse tornare da lui da un momento all’altro. Le condizioni di Celia e Felipe continuano a peggiorare e tutti sono preoccupati per loro. Durante la veglia di preghiera, Casilda legge un messaggio di padre Telmo che comunica un lento miglioramento dei due sventurati. Le incoraggianti notizie sulle condizioni di salute di Celia e Felipe rallegrano il cuore di tutto il ... Leggi la notizia su kontrokultura

