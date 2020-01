Star Wars: Taika Waititi parla della possibilità di dirigere un film (Di martedì 14 gennaio 2020) Star Wars ha accolto Taika Waititi tra i suoi registi grazie alla serie The Mandalorian e ora il regista ha parlato della possibilità di realizzare un film. The Mandalorian ha permesso a Taika Waititi di entrare nel mondo di Star Wars e ora il regista ha parlato apertamente della possibilità di dirigere un film della saga. L'esordio nell'universo stellare è avvenuto in occasione dell'ultima puntata della prima stagione della serie ideata da Jon Favreau con Star Pedro Pascal. Taika Waititi ha ora parlato della possibilità di dirigere un film di Star Wars durante un'intervista rilasciata a Variety: "Non ne so nulla, ma The Mandalorian era la mia occasione di lavorare con alcuni stormtrooper. Sì, ovviamente lo farei, ma per ora mi accontento del fatto che IG-11 è ... Leggi la notizia su movieplayer

