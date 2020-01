Skywind, il remake di Morrowind fatto in Skyrim torna a mostrarsi in questo meraviglioso filmato (Di lunedì 13 gennaio 2020) Skywind, forse la mod più ambiziosa in fase di sviluppo in questo momento, ricrea il tanto amato gioco di ruolo Morrowind del 2002 di Bethesda nel nuovo motore di Skyrim. È un'impresa gigantesca e il gruppo di modder dietro il progetto ci sta lavorando da anni.Per l'occasione il team ha pubblicato un nuovo video diario che mostra la progressione del gioco. Ciò che è notevole è la quantità di lavoro che è già stata dedicata a Skywind e il video mostra l'enorme sforzo.Skywind mira a portare una grafica moderna all'interno di Morrowind. Per giocare a questa mod, una volta che verrà resa disponibile, avrete bisogno sia di Morrowind che di Skyrim per giocare. Ciò significa che l'interfaccia utente, il combattimento e la grafica sono basati su quelli di Skyrim: sarete in grado di utilizzare anche i marcatori di viaggio rapido e di ricerca. Di seguito potere dare uno sguardo al video della ... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : La mod #Skywind si mostra in un nuovo video diario. -