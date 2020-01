“Schifo!”. Scomparsa Luigi Mario Favoloso: dopo le accuse di Nina Moric è la sorella del suo ex a parlare (Di lunedì 13 gennaio 2020) In questi ultimi giorni non si fa che parlare della Scomparsa di Luigi Mario Favoloso. Sono ormai più di due settimane che il giovane non fa avere sue notizie e la madre, preoccupatissima, ha deciso di denunciare la sua Scomparsa alla polizia. Durante buona parte delle trasmissioni televisive italiane, l’argomento “Scomparsa Luigi Mario Favoloso” è centrale. Se ne è parlato anche durante l’ultima puntata di Domenica Live andata in onda domenica 12 gennaio 2020. Tra gli ospiti del programma della D’Urso c’era anche la modella croata Nina Moric, ex compagna di Luigi Mario Favoloso che ha svelato alcuni retroscena terribili che si sono consumati tra lei e Favoloso. A detta della Moric, Favoloso si sarebbe comportato in modo violento sia nei suoi confronti che nei confronti del figlio di lei Carlos. “Usava le mani, violenza sia fisica che psicologica – ha detto la Moric – e quindi mi ha… Si ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

