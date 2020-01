Sanremo 2020: Ultimo, Zucchero, Mika e tutte le novità sul Prima Festival (Di lunedì 13 gennaio 2020) Festival di Sanremo 2020 ricco di sorprese quello che sta organizzando Amadeus e l’ultima indiscrezione che arriva dal portale SanremoNews sarebbe davvero incredibile: sembra che ci sarà un palco esterno montato a Piazza Colombo in cui si esibiranno nientemeno che Ultimo, Zucchero e Mika. Secondo le indiscrezioni lo stesso conduttore porterà sul palco dell’Ariston chi si esibirà a Piazza Colombo per poi concludere l’esibizione sul palco. La notizia è davvero inattesa, specie dopo le polemiche con cui Ultimo ha concluso la scorsa kermesse sanremese, ed infatti sembra manchi ancora la conferma ufficiale da parte del suo management o del suo ufficio stampa. Ricordiamo che il cantautore romano si esibirà questa estate in un tour negli stadi che si concluderà poi a luglio al Circo Massimo di Roma, pertanto potrebbe promuoverlo proprio all’Ariston. I fan già sognano un ... Leggi la notizia su giornalettismo

