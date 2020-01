Sanremo 2020, Amadeus in diretta alla conduttrice: “Per la finale ti voglio con me”. E lei ci sarà (Di lunedì 13 gennaio 2020) Manca poco ormai al Festival di Sanremo. Andrà in onda su Rai1 a partire da martedì 4 febbraio per concludersi sabato 8 febbraio e, com’è noto, quest’anno sarà Amadeus a guidare al serata e la gara dal palco del teatro Ariston, mentre il Dopo Festival sarà condotto da Nicola Savino e andrà in onda su Rai Play. Per quanto riguarda i cantanti, sono 24 ed eccoli in rigoroso ordine alfabetico con i rispettivi brani. Achille Lauro (Me ne frego), Alberto Urso (Il sole a est), Anastasio (Rosso di rabbia), Bugo e Morgan (Sincero), Diodato (Fai rumore), Elettra Lamborghini (Musica – E il resto scompare), Elodie (Andromeda), Enrico Nigiotti (Baciami adesso), Francesco Gabbani (Viceversa), Giordana Angi (Come mia madre), Irene Grandi (Finalmente io), Junior Cally (No grazie), Le Vibrazioni (Dov’è), Levante (Tiki Bom Bom), Marco Masini (Il confronto), Michele Zarrillo (Nell’estasi ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

