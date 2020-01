Rapinano la banca dopo aver minacciato il direttore: ladri in fuga nel Sannio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSolopaca (Bn) – Questo pomeriggio, intorno alle ore 15:00 a Solopaca, presso l’istituto bancario della B.P.M., tre persone (due uomini ed una donna), parzialmente travisati, armati di taglierino hanno minacciato il direttore e un dipendente e si sono fatti consegnare la somma di circa 26mila euro in contanti, custodita all’interno della cassaforte, dileguandosi subito dopo con un’auto fuoristrada non meglio specificata. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento ha predisposto una vasta battuta per riuscire a rintracciare i tre malviventi, mentre i Carabinieri della locale Stazione e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cerreto Sannita sono sul posto per i rilievi e le indagini del caso. L'articolo Rapinano la banca dopo aver minacciato il direttore: ladri in fuga nel Sannio proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

