Oscar 2020: tutte le nomination – boom per Joker (Di lunedì 13 gennaio 2020) Poco fa la Academy di Hollywood ha annunciato tutte le nomination degli Oscar 2020. Come previsto è stato un trionfo per Joker di Todd Philips, con ben undici candidature. Anche a The Irishman di Martin Scorsese, C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino e 1917 di Sam Mendes è andata bene, visto che sono stati nominati in 10 categorie. Congratulations to the Best Picture nominees! #OscarNoms pic.twitter.com/Wqgdoe62Gs — The Academy (@TheAcademy) January 13, 2020 Oscar 2020: tutte le nomination. Miglior film Ford vs Ferrari The Irishman Jojo Rabbit Joker Little Women Marriage Story 1917 C'era una volta a… Holywood Parasite Miglior attore Antonio Banderas (Dolor Y Gloria) Leonardo DiCaprio (C'era una volta a… Hollywood) Adam Driver (Storia di un Matrimonio) Joaquin Phoenix (Joker) Jonathan Pryce (I Due Papi) Miglior attrice Cinthia

