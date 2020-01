“Non ci credevo più”. Eleonora Daniele, incinta a 43 anni, mostra con gioia il pancino: “Mio marito ora mi chiama così” (Di lunedì 13 gennaio 2020) È stata la stessa Eleonora Daniele ad aver confermato le voci sulla sua gravidanza. La conduttrice lo ha fatto in diretta tv a “Storie Italiane”. Lo scorso 14 settembre Eleonora ha sposato il compagno Giulio Tassoni e non ha contenuto questa seconda gioia: “E’ vero sono incinta, aspetto una bambina e la chiamerò Carlotta”. Non poteva che dirlo nel modo più giusto e gli applausi del pubblico non hanno fatto altro che incrementare quell’emozione. Poi ha aggiunto anche dell’altro. “Volevo condividere con voi questa emozione . Per me è un grande desiderio che sta diventando realtà”. Anche sulle pagine di DiPiùTv parla della gravidanza. “Sì, è vero, aspetto un figlio e sono felicissima, finalmente posso dirlo”. Eleonora è stata ospite anche a Domenica In e ha avuto modo di chiacchierare con Mara Venier. Dopo aver svelato la dolce attesa in diretta tv a “Storie Italiane”, ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

