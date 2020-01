Megxit hard o soft? Oggi il faccia a faccia dei due fratelli con la Regina: Meghan sarà in collegamento telefonico (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si apre all’ombra di velate minacce il vertice della famiglia reale britannica che Oggi a Sandringham, la tenuta reale nella campagne di Norfolk, affronterà la crisi scaturita dall’annuncio shock dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, di rinunciare al titolo reale. Secondo una fonte di Buckingham Palace, contattata dal Sun, uno degli strumenti negoziali di della coppia sarà la “possibilità di rilasciare interviste a tutto campo alle grandi reti televisive americane per raccontare la loro versione della storia, e ottenere più soldi se il negoziato stesso fallisce”. Lo staff di Meghan, spiega ancora il Sun, è in contatto ABC, NBC e CBS e cellebrità come Oprah, invitata al loro matrimonio, e che sarebbe Oggi molto ben disposta ad accogliere il loro punto di vista.L’appuntamento di Oggi è il primo di Harry con la ... Leggi la notizia su huffingtonpost

