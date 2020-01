L’ultima idea dell’Italia per la Libia: una forza di interposizione Onu (Di lunedì 13 gennaio 2020) Gli incontri, da soli, non bastano a ridare centralità nel dossier libico. L’Italia ha notato, a sue spese, come nel Paese nordafricano a contare maggiormente siano i supporti di natura militare. Fayez Al Sarraj più volte ha ripetuto come, a fronte delle minacce e delle operazioni volute da Khalifa Haftar, soltanto la Turchia abbia agito in sua difesa. Ankara, come si sa, ha inviato sul campo militari ed armi, oltre che a milizie prelevate dalla Siria. L’Italia non può e non vuole dare questo tipo di sostegno. Ma, ed è questo l’ultimo retroscena emerso, si potrebbe procedere con una vera e propria via di mezzo: una missione delle Nazioni Unite. Il modello della missione Unifil In tal modo l’Italia darebbe il suo apporto anche al di là di quello politico, metterebbe più uomini sul campo ma con il “cappello” dell’Onu. Una proposta che, affermano ... Leggi la notizia su it.insideover

PerfectlyHaz_ : La versione mi è andata di merda, non sono arrivata a farne neanche metà, l'ultima frase che ho fatto non ho idea s… -