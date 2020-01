L’incontro a Mosca tra Sarraj e Haftar non è andato bene (Di lunedì 13 gennaio 2020) Le speranze che si rafforzasse la tregua in Libia e che si raggiungesse un accordo sono state disattese. Il meeting a Mosca tra il presidente del governo di accordo nazionale libico Fayez al Sarraj e il generale Khalifa Haftar si è concluso con un nulla di fatto: nessun accordo, il rifiuto a incontrarsi allo stesso tavolo e il diniego del generale di ritirare le truppe. L’incontro a Mosca tra Sarraj e Haftar non è andato bene LEGGI ANCHE> Caos all’italiana sulla Libia: Sarraj sa che Haftar è stato a Roma e non si presenta Mentre il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan lanciavano un appello a favore dell’urgenza e della necessità di raggiungere un cessate il fuoco in Libia, Khalifa Haftar e Fayez al Sarraj rifiutavano di sedersi insieme per negoziare a Mosca. Sarebbe stato il capo del Governo di accordo nazionale (Gna) ... Leggi la notizia su giornalettismo

