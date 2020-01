Liliana Segre, la senatrice in Consiglio comunale a Milano lancia un appello ai giovani: “La paura fa fare cose vergognose. Voi fate la scelta” (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Fate la scelta, non lasciatela a chi grida più forte”. Dall’aula del Consiglio comunale di Milano, la senatrice a vita Liliana Segre ha lanciato un appello ai tanti studenti che hanno riempito i banchi del Consiglio comunale in occasione della presentazione delle 28 nuove pietre d’inciampo che verranno posate nei prossimi giorni in città. “La paura non è mai una buona consigliera, fa sì che l’uomo non faccia la scelta. Fa fare delle cose vergognose, per questo quando parlo ai ragazzi mi sforzo di far capire che bisogna saper fare la scelta, perché allora si sarà uomini e donne con la lettera maiuscola”, ha detto ancora la senatrice. Nel suo intervento la Segre ha posto l’accento sulla figura di Andrea Schivo, la guardia carceraria di San Vittore che aiutò numerosi detenuti ebrei e al quale verrà dedicata proprio una delle 28 nuove pietre d’inciampo: “In un mondo ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

