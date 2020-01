Laura Torrisi, il dolore immenso per quella morte: “Spero abbia trovato la pace” (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’attrice e cantante Laura Torrisi soltanto un mese fa deliziava tutti i suoi fan con scatti strepitosi dalla sua vacanza a Bali, organizzata in occasione dei suoi 40 anni. Immagini meravigliose non solo per lo straordinario paesaggio ed i luoghi visitati, ma anche per la sua bellezza cristallina che ha mandato in visibilio un po’ tutti. Soltanto qualche ora fa ha dato invece vita ad un post decisamente di tenore diverso. La donna, così come altri suoi colleghi come Gabriel Garko, Manuela Arcuri e Francesco Testi solo per citarne alcuni, è riuscita a sfondare grazie anche e soprattutto allo sceneggiatore originario di Milano, Teodosio Losito. Quest’ultimo è deceduto poco più di un anno fa, precisamente l’8 gennaio 2019. Lui è stato il creatore di diverse fiction di successo: ‘L’Onore e il Rispetto’, ‘Il Peccato e la Vergogna’, ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

