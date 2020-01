La Brexit e il 2020, l’analisi dell’ambasciatore Trombetta (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mentre alcune fonti diplomatiche dell’Ambasciata italiana nel Regno Unito , di cui l’Ambasciatore Raffaele Trombetta, più volte interrogate sulla situazione, assicurano il miglioramento futuro del mercato, Secondo il parere desunto da una approfondita ricerca da parte del consulente immobiliare internazionale Knight Frank, il tasso principale della crescita dei prezzi delle case nel Regno Unito ha continuato a rallentare per tutto il 2019, lasciando la crescita dei prezzi delle case per il Regno Unito allo 0,7% a fine ottobre 2019, in calo dal 3% allo stesso punto dell’anno precedente e in calo di oltre il 6% rispetto al 2016. Si veda qui worldpropertyjournal. L’incertezza sull’esito della Brexit ha pesato sul sentimento degli acquirenti nel corso dell’anno, in particolare a Londra e in tutto il Sud, dove i prezzi dovrebbero chiudere l’anno in modo piatto o in calo. La chiarezza ... Leggi la notizia su ildenaro

