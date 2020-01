Incidente sugli sci: paura per il famoso chef. Operato d’urgenza, è in rianimazione (Di lunedì 13 gennaio 2020) Giancarlo Morelli, lo chef pacato dagli occhiali stravaganti, uno tondo, l’altro quadrato, è rimasto gravemente ferito in un Incidente avvenuto domenica 12 gennaio sulle nevi della Val Badia, in provincia di Bolzano. Secondo quanto riporta il quotidiano online Leggo, lo chef ha riportato fratture multiple in varie parti del corpo ed è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Bolzano. Arrivato nel nosocomio del capoluogo dell’omonima provincia autonoma del Trentino-Alto Adige, Giancarlo Morelli è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ben sei ore. Ora è nel reparto di rianimazione.



La notizia è stata confermata anche sulla sua pagina Instagram ufficiale, dove è stato pubblicato un messaggio da parte dello chef: "Giancarlo ci chiede di rassicurare tutti i suoi amici che nonostante l'Incidente sugli sci, è un po' ...

