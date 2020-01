Ilary Blasi scherza a Che Tempo Che Fa: “Stare con Totti è umiliante, non vengo calcolata” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ilary Blasi parla di Francesco Totti ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che fa, scherzando la cinduttrice ha detto che a causa sua non viene calcolata Ad attirare ancora una volta l’attenzione del gossip Ilary Blasi, l’amata e seguita conduttrice ha rilasciato una divertente e simpatica intervista a Che Tempo Che Fa, programma condotto da Fabio Fazio su Rai 2. Il conduttore ha mandato in onda le immagini dell’addio al calcio di Francesco Totti, la Blasi è apparsa emozionata mentre rivedeva quel momento, un importante e delicato giorno in cui il marito l’ha fortemente voluta al suo fianco. Fazio rivolgendosi a Ilary Blasi ha chiesto: “Come è stare con Francesco?“. Lei sherzando ha risposto: “La gente non mi calcola“. Con la sua solita ironia e simpatia ha aggiunto: “Mentre venivo qua, mi ha chiamato una persona: ‘Ilary sono Mattia! Salutami Francesco’, così mi ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

