Il centrosinistra decide di non cambiare in Puglia: Michele Emiliano sarà il candidato per Regionali (Di lunedì 13 gennaio 2020) Squadra che vince non si cambia. In Puglia, come in altre sette Regioni (Emilia-Romagna, Calabria, Marche, Toscana, Veneto, Campania, Liguria), il 2020 sarà l’anno delle elezioni. Se per le prime due la data designata è l’imminente 26 gennaio, per le restanti sei ancora non è stato definito il giorno ad hoc. Nonostante questo, i partiti si stanno organizzando per individuare i propri candidati. E il tacco dello Stivale, da ieri sera, ha trovato lo sfidante principale di Raffaele Fitto (Centrodestra): si tratta del presidente uscente Michele Emiliano. LEGGI ANCHE > Michele Emiliano indagato per abuso d’ufficio È questo il risultato delle primarie del centrosinistra che si sono tenute, nella giornata di domenica, in tantissime piazza pugliesi. A trionfare è stato Michele Emiliano con 70,4% delle preferenze, precedendo (con un distacco siderale) il consigliere regionale ... Leggi la notizia su giornalettismo

