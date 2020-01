Giletti si infuria con Marco Polimeni: “Mi sono rotto le palle, pulitevi la bocca prima di parlare di Gratteri. Si vergogni”. “La querelo” (Di lunedì 13 gennaio 2020) “Per me non c’è migliore esempio, per un giovane calabrese, del procuratore Nicola Gratteri“. Appena Marco Polimeni, presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, pronuncia queste parole, il giornalista e conduttore di Non è l’Arena, su La7, Massimo Giletti si infuria: “Non è una frase che viene da lei. Ha guardato a destra della telecamera, qualcuno gliel’ha suggerita. Mi sono rotto le palle di questa politica, pulitevi la bocca prima di parlare di Gratteri. Non sono un coglione. Si vergogni e chieda scusa”. Parte della puntata era dedicata ai finti rimborsi e alle commissioni inesistenti messe in piedi, secondo la Procura della Repubblica, da 29 consiglieri (su 32), finiti sotto indagine. Polimeni, che non è indagato, ha espresso fiducia negli organi inquirenti ma ha difeso i colleghi, accusando gli ospiti in studio e la trasmissione di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

