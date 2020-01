#GattusoFuera e #GattusoOut, i messicani contro il tecnico per i 3 minuti concessi a Lozano (Di lunedì 13 gennaio 2020) I tre minuti concessi a Lozano durante Lazio-Napoli non sono andati giù ai tifosi messicani. Il Corriere dello Sport racconta che i sostenitori di Hirving, sui social, hanno scatenato un pandemonio. “Gattuso è stato ‘accarezzato’ da inviti poco simpatici. Lozano è l’uomo dei sogni della Nazionale messicana e quei tre minuti di Roma hanno rappresentato, per i fans sudamericani dell’esterno offensivo, persino ‘un insulto’”. Tra gli hashtag che si sono rincorsi su Twitter ci sono #GattusoFuera e #GattusoOut. I tifosi messicani proprio non ci stanno. Il tecnico, per loro, è colpevole. L'articolo #GattusoFuera e #GattusoOut, i messicani contro il tecnico per i 3 minuti concessi a Lozano ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

