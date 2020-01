Federica Panicucci contro Salvo Veneziano al GF Vip 4: “Mi fa orrore!” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Federica Panicucci contro Salvo Veneziano: “Mi fa orrore! Inqualificabile e imperdonabile!” In ogni edizione del Grande Fratello Vip c’è qualcuno che si dimentica di essere ripreso da decine di telecamere e di essere in diretta quasi h24: c’è chi bestemmia, chi si lascia andare a esclamazioni omofobe, chi offende una determinata comunità di persone, e chi fa apprezzamenti misogini. E’ successo a Salvo Veneziano attualmente rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip che ieri si è lasciato andare ad alcune frasi violente su Elisa De Panicis che non si ha voglia neanche di riportare. Questa mattina il video incriminato è stato mandanto in onda a Mattino 5 da una Federica Panicucci che, al rientro in studio, ha detto la sua: “A me questo video mi fa orrore… trovo assolutamente terribile cià che lui dice. E’ una roba inqualificabile e ... Leggi la notizia su lanostratv

gossipblogit : Mattino Cinque, Federica Panicucci contro le frasi choc di Salvo Veneziano (video) - MasterAb88 : Si parte ufficialmente il caso #Salvo al #GFVIP Federica Panicucci durissima a #mattino5: 'È DISGUSTOSO' SQUALIFI… - lamotrigino : @pakywood @Luk_aka_Kino Dai c’è differenza tra scrivere commenti a caso e agire in maniera violenta. È come lo sfog… -